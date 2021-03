Zu der Gattung der Primeln gehören rund 500 Arten.Die Primeln sind die ersten Vorboten des Frühlings und machen ihrem Namen alle Ehre. Der Gattungsname Primula bedeutet übersetzt ''die Erste''.Weil ihr Farbspektrum so facettenreich ist, sind Primeln im Frühjahr richtige Gute-Laune-Blumen. Ihre Farben reichen von Weiß über Gelb bis hin zu blassem Rosa. Auch orange-, rot- und violettblühende Vertreter sind zu finden.Schon früh entdeckten Mediziner die heilenden Eigenschaften der Primeln:Die Pflanzen haben eine schleimlösende und entkrampfende Wirkung. Grund dafür ist der hohe Gehalt an Saponinen.In einem speziellen Verfahren brühen Naturheilkundler aus Primeln einen Tee, der Husten und Bronchitis lindern soll. Auch bei Schwindel und Kopfschmerzen kommen bestimmte, aus der Primel extrahierte Inhaltsstoffe, zum Einsatz.Da die Primel in einigen Regionen inzwischen gefährdet ist und das Ausgraben der Pflanzen nicht gestattet ist, ist sie in der Naturheilkunde seltener geworden.