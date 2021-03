„Natur erleben an Lech und Wertach 2021“ jetzt erhältlich

“ des Landschaftspflegeverbands Landkreis Augsburg e.V. liegt druckfrisch auf dem Tisch! Von April bis November bieten 27 Veranstaltungen für alle Altersklassen Informationen, Erholung und Naturgenuss.Lernen Sie bei unseren Veranstaltungen unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt näher kennen. So können Sie bei einem Morgenspaziergang den Vogelstimmen lauschen, auf Wiesen nach Schmetterlingen und Heuschrecken Ausschau halten oder bei einem Spaziergang auf Kräuter-, Beeren- oder Pilzsuche gehen. Wer es sportlicher mag, kann sich bei unseren Radtouren entlang Lech und Wertach anmelden. Handwerkliches Geschick ist beim Bau eines Fledermauskastens gefragt, aber auch, um die Kunst der Sensenmahd zu erlernen. Bei unseren Kindersafaris lernen auch kleine Naturforscher Spannendes über die verschiedensten Lebensräume und ihre Bewohner.Erhältlich ist das Programmheft in unserer Geschäftsstelle, in den Rathäusern der Landkreisgemeinden an Lech, Wertach, Schmutter und Singold oder in digitaler Form auf unserer Homepage (www.lpv-landkreis-augsburg.de) unter „Aktuelles & Infos“. Dort informieren wir Sie auch darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen unsere Veranstaltungen in Zeiten von Corona stattfinden, um weder die Veranstaltungsleiter noch die Teilnehmer zu gefährden.Wenn Sie das Wertachgebiet im Augsburger Land auf eigene Faust erkunden möchten, haben wir in unserem Naturführer „“ einige Rad- und Wandertouren für die ganze Familie zusammengestellt. Diesen können Sie gegen eine Schutzgebühr von 5 € bei uns erwerben.Weitere Informationen über den Landschaftspflegeverband und seine Projekte, sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de!