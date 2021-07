"Mein Freund der Baum".....

und nun zu Ihren Freunden....Der weltweite Baumbestand liegt bei ca. 3 Billionen Bäume (3*1012).Jährlich werden 15 Mrd. (1,5*1010) davon gefällt. Dies entspricht einem Verlust von ca. 0,49% /Jahr. Anders ausgedrückt haben wir seit Beginn der Industrialisierung vor ungefähr 135 Jahren schon 42.5 % abgeholzt. Vernichten wir in diesem Tempo weiterhin den Wald, so reicht „er“ noch ca. 200 Jahre! Ein dringendes Nachpflanzen für jeden gefällten Baum wäre also mehr als nur dringend einzustufen, es gilt die indianische Weisheit...“man muß der Erde zurück geben, dessen am sie beraubt hat“.Geht man von einer idealisierten, linearen, homogen Verteilung für eine Berechnung aus, so ergibt sich folgender Sachverhalt:Ein 100-150jähriger Baum kann im Durchschnitt ungefähr 0,02 Tonnen* CO2 /Jahr speichern…….gemäß der Reaktionsgleichung unter Sonneneinstrahlung6 CO2 + 6 H2O -----> C6H12O6 + 6 O2unter gleichzeitiger Freisetzung von 6 Molekülen Sauerstoff (O2);den entstehenden Zucker benötigt der Baum selbst für sein Wachstum.Derist derweltweit bekannteDer weltweite CO2-Ausstoß lag im Jahr 2019 bei 36,4 Mrd. Tonnen (3,64*1010).Das „Bindevermögen“ des WeltWaldes bzgl. CO2-Ausstoß/Jahr liegt demnach nur bei 53% dessen, was die Wälder in der Lage sind zu speichern.*je nach Art kann ein Baum verschiedene Mengen an CO2 speichern, zugrunde gelegt wurde hier der Mittelwert von einer 150jährigen Fichte(2,6t/150 Jahren) und einer120jährigen Buche(3,5t/120 Jahren).Erst alte Bäume können entsprechen viel CO2 speichern!Hoffe Euch liebe Meiheimatler nicht gelangweilt zu haben……?Mit freundlichen GrüssenGünter/SMÜ