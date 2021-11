Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg tagt im Landratsamt

Kern der Öffentlichkeitsarbeit ist das Umweltbildungsprogramm „Natur erleben an Lech und Wertach“ mit 27 geplanten Veranstaltungen im letzten Haushaltsjahr, die aufgrund der Corona-Pandemie nur begrenzt stattfinden konnten. Im von der Kreissparkasse Augsburg gesponserten Projekt „1000 Bäume für die Zukunft“ wurden 25 Bäume in acht Gemeinden gepflanzt. Auch das Projekt „Farbe ins Einheitsgrün - Blühstreifen auf kommunalen Grünflächen“ kam bei den Partnern gut an. So wurden in mehreren Gemeinden über 4000 m² Blühflächen angesät. Der Verband setzt hier auf regio-zertifiziertes Saatgut, das ausschließlich heimische Wiesenblumen und Gräser enthält. Seit 2021 wirkt der LPV beim Bio-Diversitäts-Projekt „Wiesenbrüter-Brutplatz-Management Schwaben“ der Regierung von Schwaben mit, bei dem im südlichen Landkreis ein rund 2600 ha großen Gebiet von ehrenamtlichen Ornithologen betreut und vom LPV koordiniert wird. In Zusammenarbeit mit den Landwirten werden die Nester von Kiebitzen ausfindig gemacht und bei der Bewirtschaftung ausgespart oder durch eine spätere Bodenbearbeitung geschützt. Auf diese Weise konnte in diesem Jahr ein großartiger Bruterfolg von 80 Flüggen erreicht werden.Schlüssel der erfolgreichen Arbeit ist laut Dobler die hervorragende Zusammenarbeit mit Kommunen, Verbänden und Behörden sowie engagierten Landwirten und Naturschützern. Außerdem lobte er das angenehme und ergebnisorientierte Miteinander innerhalb des Vorstands und des Fachbeirats.Im Geschäftsjahr 2021/22 will der Verband rund 242.000 Euro in den praktischen Naturschutz und in die Umweltbildung investieren. Neben den turnusmäßig anstehenden Pflegearbeiten stehen Erweiterungen von Wald-Wiesenvögelchen-Habitaten in Bobingen und Großaitingen auf dem Programm. In Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein Bobingen werden Streuobstwiesen angelegt. Neue Pflegeflächen ergeben sich in Biberbach und Großaitingen, sowie neue Blühstreifen in Schwabmünchen. In Zusammenarbeit mit dem Markt Thierhaupten ist das Aufstellen eines Storchenmastes am Brunnenwasser geplant. Außerdem wird ein Einstieg in die ökologische Grabenpflege vorbereitet. Für die Betreuung der 20 Hektar Rinderweiden in Thierhaupten und Gennach und die sachgerechte Ausführung von Mäh- und Gehölzarbeiten sorgen rund 20 landwirtschaftliche Betriebe.Das immer größer werdende Interesse am Erhalt unserer heimischen Natur spiegelt sich auch im stetigen Zuwachs an Vereinsmitgliedern des LPV. Der Mitgliederstand liegt aktuell bei 22 Kommunen, 13 Verbänden und Firmen sowie 53 Einzelpersonen. Die damit verbundene Steigerung der Pflegearbeiten und Projektvielfalt erforderte dieses Jahr eine maßvolle Mitgliedsbeitrags-Erhöhung. Die Zustimmung lag gesamt bei über 97 Prozent. Ein echter Vertrauensbeweis und eine tolle Anerkennung, findet der Verband, mit der er gestärkt am Erhalt unserer heimischen Lebensräume weiterarbeiten kann (www.lpv-landkreis-augsburg.de).