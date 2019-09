Doch auch in unseren heimischen Gärten ist die farbenfrohe Pflanze ein gern gesehener Gast. Mit seiner einzigartigen Leuchtkraft, taucht der Hibiskus jedes Beet in ein unvergleichliches Farbmeer. Das Farbenspiel reicht von reinweiß bis hin zu knalligem Rot.Man unterscheidet drei Gruppen: den Zimmerhibiskus, den Freilandhibiskus (Roseneibisch) und den bedingt winterharten Staudenhibiskus (Hibiscus moscheutos) mit seinen tellergroßen Blüten.Der Hauptbestandteil von Hibiskusblüten sind verschiedene Fruchtsäuren, darunter die für die Pflanze charakteristische Hibiskussäure und daneben Äpfel-, Wein-, Zitronensäure und Vitamin C. Deshalb werden Hibiskusblüten neben der therapeutischen Anwendung auch als säuerliches, koffeinfreies Erfrischungsgetränk verwendet.