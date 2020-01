Ehrentag der Pinguine am 20. Januar 2020

Es handelt sich dabei um einen Tag, an dem das Wissen über Pinguine erweitert werden soll.Dazu können im Internet Informationen zu den Tieren gesucht oder aber klassisch Bücher gelesen werden.Dokumentationen über die flugunfähigen Vögel können auch angesehen werden, um den Tag zu feiern.Pinguine sind Seevögel, die allerdings im Gegensatz zu anderen Vögeln nicht fliegen können. Sie sind an das Leben im Meer sehr gut angepasst und können auch in extrem kalten Gebieten leben. Allgemein leben sie nur auf der Südhalbkugel der Erde, vor allem in der Antarktika, in Neuseeland, in Teilen Australiens sowie in Teilen Afrikas. Darüber hinaus gibt es nur wenige Orte, an denen Pinguine zu finden sind und dennoch wird der Ehrentag der Pinguine international gefeiert. Die Tiere können rund 25 Jahre alt werden.(Quelle: Kleiner Kalender)