Die Rotbuche (Fagus sylvatica )

Buchenholz hat in der Möbelindustrie einen besonderen Wert, weil Buchen unter guten Bedingungen dicke, astfreie Stämme ausbilden. Rotbuchenholz eignet sich vorallem auch zur Herstellung von Holzkohle.Ihren Bekanntheitsgrad haben Buchen ihren Früchten, den Bucheckern, zu verdanken. Die Früchte enthalten neben dem reizenden Gift Fagin auch in geringen Mengen Oxalsäure sind also für Menschen zum Verzehr nicht unbedingt geeignet, die Bucheckern sind für Tiere nicht in dem Maße giftig wie für den Menschen und werden u.a. von Nagetieren als Wintervorräte genutzt.Die Rotbuche war 1990 Baum des Jahres!Anbei Bilder der Rotbuche im Jahresverlauf 2019! (Bilder: Günter Presnitz)