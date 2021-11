Zeit für eine kleine Rückschau im MUGS!

Die Termine:

An drei Abenden finden die letztenim MUGS unter der Museumsleitung von Sabine Sünwoldt statt.Die Höhepunkte aus den vergangenen sieben Jahren „Vergnüglicher Abende“ werden sicher noch einmal das Publikum begeistern!Wie gewohnt lesenTexte aus fünf Jahrhunderten!Und wie gewohnt werden die Zuhörer mit Musik und mit Häppchen, Wein, Wasser und diesmal zum Abschied auch mit Cocktails mit und ohne Alkohol verwöhnt!Corona-bedingt finden die Lesungen an drei Terminen statt, damit die Gäste Corona-gerecht und mit Beinfreiheit platziert werden können und einen entspannten Abend in sicherer Atmosphäre genießen können.27.11.21, 19h mit dem An’D Sharp Trio(Vicky Konrad, Andreas Scharf, Wolfgang Weber)28.11.21, 19h mit dem Duo Hje (Marianne Birkle und Martin Schomanek)29.11.21, 19h mit Peter Reschka & Robert VoggEinlass ist umVerbindliche Anmeldungen sollten bittetelefonisch unter 08232/950260 oder per Email an museum@schwabmuenchen.de erfolgen.Der Eintritt von 8€ pro Person ist am Abend der Veranstaltung zahlbar.Der Zutritt erfolgt unter den Auflagen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.