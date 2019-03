Wolfgang Sperzel kommt doch nicht!

Wolfgang Sperzel bietet allen, die am kommenden Sonntag im Museum ein Sperzel-Büchlein erwerben, dieses Buch mit einer persönlichen Widmung zu versehen! Wir senden Ihr Buch an Herrn Sperzel und er schickt es signiert zurück.Ist das ein Vorschlag?Das Angebot gilt für die Öffnungszeit am Sonntag, 10.03.2019, 10h-12h und 14h-17h. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!(Info von der Museumsleitung)