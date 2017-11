von Wegen' - fotografische Metaphern von Hilde Reiter

Sie erschließen dem Betrachter, dass mit 'Weg' nicht nur vordergründig „Wege“ gemeint sind, sondern die Fotografien lassen auch die Deutung in Bezug auf Lebenswege zu:, die verschlungen sind und doch zum Ziel führenHindernisse, die sich in denlegen und doch überwindbar sindDer, den das Licht sich bahnt und das Dunkel erhelltDer leichte, heitere Weg, der eine Gestaltungsmöglichkeit istDerdes schwimmenden Buches, in das ganz viel hineininterpretiert werden kann.Die Fotografin lädt mit ihren Bildern dazu ein, sich zu Gedanken über die eigenen Wege anregen zu lassen. (Die Bilder wurden mit Einverständnis der Fotografin veröffentlicht).In allen Bildern herrscht eine positive, hoffnungsvolle Tendenz.Genau das richtige für alle, die mit dem November-Blues ihre liebe Not haben!Die Ausstellung läuft noch bis zumin den Räumen des Stadtbad-Cafés am Leonhardsberg 15 in Augsburg.