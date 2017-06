Von Berlin nach Hollywood - Revue mit Liedern von Walter Jurmann

Schwabmünchen : Kunsthaus |

Seine Lieder sind weltbekannt, nicht zuletzt „Veronika, der Lenz ist da“ wurde in der Interpretation der Comedian Harmonists zu einem Synomym des Schlagers der Weimarer Republik. Jurmann schüttelte Melodien nur so aus dem Ärmel und schrieb Filmschlager am laufenden Band, z. B. für Hans Albers, Richard Tauber und Jan Kiepura. Über Frankreich gelangte er nach Hollywood, wo er für bedeutende Filmproduktionen unzählige Lieder schrieb, die von den Großen der Zeit, wie Mario Lanza, Benjamino Gigli, Jussi Björling oder Judy Garland, gesungen wurden. Heute ist es vor allem der Sänger Max Raabe, der immer wieder gerne die Lieder Walter Jurmanns in seinen Konzerten interpretiert.

In einem musikalischen Porträt, gestaltet von Nicola Fernholtz, Joachim Stork, Mathias Donat, dem Lehrerchor Schwabmünchen sowie einem kleinen Orchester unter der Leitung von Jürgen Scholz, soll der abwechslungsreiche Lebensweg Jurmanns in seinen Liedern im Kunsthaus Schwabmünchen nachgezeichnet werden.



