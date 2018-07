Verlängerung der Ausstellung "fühlmal" im Museum Schwabmünchen

im Museum der Stadt Schwabmünchen wird aufgrund des großen Interesses mindestens noch bis mindestensverlängert.In der Ausstellung kann man an 9 Fühlstationen verschiedenste Fühlerfahrungen machen. Man kann Gegenstände ertasten, Fühl-Aufgaben lösen, Fühl-Memory spielen oder sich von der eigenen Fühlerwartung täuschen lassen.An der „Gleichgewichtswand“ wird man selbiges verlieren und im „Schiefen Zimmer“ kann man fühlen, wie einem plötzlich oder allmählich schwindelig wird.Auf großflächigen Tafeln erhält man Informationen über unseren Tast- und Fühlsinn.Das Highlight der Erlebnis-Ausstellung ist der Dunkelparcours. Bei ca. halbstündigen Führungen kann man absolute Dunkelheit erleben und sich durch Gänge tasten und Objekte erfühlen. Eine Erfahrung, die man einmal gemacht haben sollte!Vor dem Museum lädt bei trockenem Wetter die Filzstein-Installation der Textilkünstlerin Gabi Bauer zum Fühlen und Ausruhen ein.Die Ausstellungist für Familien ein besonderes Erlebnis, allerdings dürfen Kinder erst ab acht Jahren in Begleitung Erwachsener den Dunkelparcours besuchen.Es besteht auch die Möglichkeit, Gruppenbesuche und Führungen/Workshops für Schulklassen außerhalb der Öffnungszeiten zu buchen.Dazu wird um eine rechtzeitige Anmeldung unter museum@schwabmuenchen.de gebeten.Diesind:Sonntags 10h bis 12h und 14h bis 17hMittwochs 14h bis 17hAuch an den Feiertage ist nachmittags geöffnet!