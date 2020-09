TRIO Jazz-Night

Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

Gypsy Swing ist en vogue wie lange nicht! Das Monaco Swing Trio ist die kleine Besetzung des Monaco Swing Ensembles: Die Schwabmünchnerin Julia Hornung am Kontrabass, Jakob Lakner an der Klarinette und Saxophon, Daniel Fischer an der Gitarre. Gypsy Swing, Bossa, Klezmer, Tango – von dezent bis tanzbar ist alles möglich, wenn das Monaco Swing Trio auftritt.

Das zweite Trio "One Two Free" kommt aus Augsburg und geht zurück auf das Jahr 1982 mit Walter Bittner (drums), Klaus Füger (double bass), und Robert Vogg (flute, sax). Die drei Musiker loten in kollektiven Improvisationen, Klangminiaturen, Eigenkompositionen und Arrangements von Jazzstandards die Möglichkeiten ihrer Instrumente aus, ohne dabei den Zuhörer auf der Strecke zu lassen.



Eintritt: 15 Euro

Kartenvorbestellung im Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen

Tel.: 08232 / 96 33 181

Email: d. hafner@schwabmuenchen.de

Bezahlung an der Abendkasse