Singoldsand Festival 2017

LINEUP:

Jährlich lockt das Event an zwei Tagen über 6000 Besucher an, die auf einem landschaftlich und künstlerisch einzigartigen Areal einerseits Live-Musik genießen, aber auch die besonders familiäre Atmosphäre aus der Fusion von Kleinstadt-Idylle und internationaler Pop-Welt mit allen Sinnen erleben können.Auch 2017 holen die Veranstalter wieder jede Menge nationale und internationale Live-Acts auf die Bühnen:Sand, Wasser, Bäume, Kunst und Leidenschaft sind dabei nur ein paar der Zutaten für das Singoldsand Festival, das nach sechs ausverkauften Veranstaltungsjahren nun erneut dazu ausholt, jeden einzelnen Besucher am letzten Wochenende im August dem Alltag zu entreißen.