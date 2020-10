Schwäbischer Museumspreis 2020

Eine Ehre, die bislang nur 21 anderen Museen, der 200 Museen im Bezirk Schwaben, zuteil wurde.Gestiftet wird der Preis von der Hans-Frei-Kulturstiftung.Dieses Museum ist mehr als nur eine „Sammelstätte der Geschichte“, sagte Professor Dr.Frei in seiner Laudatio, bevor er den mit 4000 Euro dotierten Preis an die Museumsleiterin Sabine Sünwoldt übergab. Er hob „die Besucherorientierung und die fachkundige Gestaltung“ sowie die „Lebendigkeit, Vielfalt, und das Engagement“ besonders hervor.Da die obligatorische Museumsführung aufgrund der Corona-Pandemie entfallen musste, konnten die geladenen Gäste eine visuelle Reise von der Gründung der Einrichtung im Jahr 1913 durch Anton Maurer, über den Umzug vom Wasserturm in das heutige Gebäude unternehmen.Das heutige Museum vereint bildende Kunst, Archäologie, Heimatgeschichte, Mitmach-Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Aktionen wie die Osterrallye in sich. Die Cartoon-Ausstellungen sind wahre Besuchermagnete. Kürzlich wurde auch ein Escape-Room eröffnet.