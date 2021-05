Neue Ausstellung in Museum und Galerie Schwabmünchen

So war eine Vernissage zur Eröffnung der neuen Ausstellungleider nicht möglich.Gezeigt werden Werke namhafter deutscher Karikaturisten wie Til Mette, Martin Perscheid, Wolfgang Sperzel oder Ralph Rüthe.Die Cartoons leben von der Situationskomik und thematisieren Alltagsprobleme in der Krise.Museumsleiterin Sabine Sünwoldt betont:„Ich möchte mit dieser Ausstellung die Pandemie und ihre Folgen, so wie damit entstandenes Leid auf keinen Fall verharmlosen. Aber so eine Situation bringt auch ihre komischen Spitzen. Die humorvollen Drucke sind vielmehr ein Angebot zur Selbstreflexion im Hamsterrad des täglichen Wahnsinns.“Das Schwabmünchner Museum ist ab sofort wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet:Sonntag 10h bis 12h und 14h bis 17hMittwoch 14h bis 17hFeiertags 14h bis 17hFür einen Besuch im Museum ist wegen der begrenzten Besucherzahl eine telefonische Anmeldung nötig, auch kurz vor dem Besuch. (08232/950260)Im Museum besteht Maskenpflicht, eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher gibt es nicht.