Neue Ausstellung in Museum und Galerie Schwabmünchen

wird im Museum Schwabmünchen eine neue Ausstellung eröffnet.Die Ausstellungzeigt Pastelle, Aquarelle und Ölbilder von den lateinamerikanischen Reisen des KünstlersDie einen schreiben Reisetagebücher, die anderen halten ihre Eindrücke fotografisch fest, Manfred Nittbaur macht seine Reisen zu Malreisen.Jedes seiner Bilder ist eine Erkundungsreise, egal, ob der Künstler sich der vertrauten schwäbischen Landschaft widmet oder den Menschen in einem peruanischen Dorf.Mit Malzeug und Skizzenbuch im Rucksack erkundete Manfred J. Nittbaur die Landschaft Lateinamerikas, beobachtete die Menschen dort und versuchte sich in ihre Wesensart zu versetzen. Er ließ sich auf die Mentalität dieser Menschen ein und erforschte mit Zeichenstift und Farbe ihre Kultur.Zur Eröffnung der Ausstellung, die biszu sehen ist, spielt das Duo Latin Flair mit Veronica Gonzalez und Markus Büttner.Die Landbäckerei Immel sorgt für lateinamerikanisches Flair auf dem Buffet.Auch im öffentlichen Raum Schwabmünchens war Manfred J. Nittbaur tätig.In Zusammenarbeit mit der Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp entstanden nach seinen Entwürfen die Glasbilder in der neuen Friedhofsmauer.