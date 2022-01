Neue Ausstellung in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen

Gezeigt werden Skulpturen von Peter Leist und Fotografien von Lothar Zull.„Die Ausstellung zeigt Werke zweier Künstler, deren Ansätze verschiedener kaum sein könnten.Peter Leist richtet seinen Blick nach innen.In der Auseinandersetzung mit seinem Werkstoff wie Stein und Holz, gibt er dem, was ihn bewegt, eine äußere Form.Lothar Zull findet bestimmende Strukturen und Beschaffenheiten in der Außenwelt. Er hält sie im Bild fest und macht sie dort offensichtlich und ablesbar.Beide eint die Neugier auf das, was uns und unsere Lebenswelt eigentlich ausmacht. Sie begeben sich auf die Suche nach dem inneren Sein.“(Text: Sabine Sünwoldt)Neben den Dauerausstellungen können auch noch die Cartoons von Peter Gayman und die Ausstellung zum Postkeller, der auch virtuell besucht werden kann, betrachtet werden.Die Öffnungszeiten des Museums sind:Sonntag 10h bis 12h und 14h und 17hMittwoch und Feiertags 14h und 17hEs gilt die 2G+ - Regelung!