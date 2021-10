Neue Ausstellung in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen

eröffnet, die bisbesichtigt werden kann.Die Ausstellung zeigt Originalzeichnungen, Aquarelle und Radierungen ausWerk.Wie der Titel schon sagt, geht es in der Ausstellung um Kontaktsituationen, Kontakte unter Menschen und Tieren, sowie auch Begegnungen mit und selbst, Begegnungen mit dem Schicksal und Begegnungen mit stereotypen Vorstellungen.Damit man etwas Persönliches aus diesen Begegnungen mitnehmen kann, steht eine Selfie-Wand mit Huhn zum Fotografieren zur Verfügung.Der Künstler, der sich für die Aktion DEMENSCH (eine Wanderausstellung und ein jährlich erscheinender Postkartenkalender zum Thema Demenz) stark macht und Botschafter des Bundesverbandes Kinder Hospiz e.V. ist, wird selbst anwesend sein!Das An`D Sharp Trio begleitet die Ausstellungseröffnung musikalisch; auch ein Buffet kann wieder angeboten werden.Um Anmeldung telefonisch (08232/950260) oder per Email (museum@schwabmuenchen.de) wird gebeten.Für den Besuch gelten die Regeln der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.Ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sollte mitgebracht werden.Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, einen Selbsttest vor Ort zu machen (kostenlose Test-Kits sind vorhanden).