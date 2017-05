Lesungen im Schwabmünchner Museum

An die Erfolge der letzten Jahre anknüpfend finden amvergnügliche Abende mit Musik, Leckereien und Texten über vielversprechende Aussichten und aussichtslose Versprechungen statt.Am Mittwoch, den 31.05.2017 von 19.30h - 22h lesen Markus Friesenegger und Sabine SünwoldtMusikalische Untermalung bieten Reinhold Bauer mit seinem Saxofon und Peter Reschka am Piano (Jazz)Am Donnerstag, den 01.06.2017 von 19.30h - 22h lesen Markus Friesenegger und Sabine SünwoldtEs spielen Marianne Birkle auf ihrem Irish Whistle/Hackbrett und Gabi Fischer auf der Zither (Irish Folk)An beiden Tagen bewirtet der Partyservice Naumann.Um Anmeldung bis 28.05.2017 wird gebeten:Telefonisch (AB) unter 08232 950260 oder per Email an museum@schwabmuenchen.deEintritt 3,50 €, zahlbar am Abend der Veranstaltung