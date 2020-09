Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

KAREN EDWARDS TRIO – Neuer Termin



Karen Edwards & Rocky Knauer & Guido May

Die bereits mehrmals für den Grammy nominierte Karen Edwards gilt in der Musik-Szene als Sängerin und Pianistin gleichermaßen als Juwel. Sie ist "outstanding" und schöpft aus einem breiten Spektrum von Rock, Pop bis hin zu Jazz. Lange Jahre arbeitete sie mit Stars wie

Stevie Wonder, Prince oder Tony Burnett zusammen. Sie hatte eine eigene Show in Atlanta und komponiert selbst. Sie lebt inzwischen hauptsächlich in Deutschland. Wer sie gehört hat weiß, dass Musik unter die Haut geht.



Guido May zählt mit zu den bekannten Jazz and Funk Drummern. Er spielte mit zahlreichen Größen aus der Musikszene, darunter auch die Ikone im Funk, der legendäre Pee Wee Ellis.



Rocky Knauer, viele kennen ihn, stammt aus Vancouver und lebt in Langerringen. Er fing eigentlich mal als Gitarrist in kanadischen Rock- und Soulgruppen an, wechselte aber bald zum E-Bass und zum Kontrabass. Er spielte mit Musikern aus allen Stilrichtungen. Wenn man seine Musikkarriere liest, reihen sich die Musikgrößen wie eine Perlenkette aneinander. Wichtige musikalische Partner waren beispielsweise: Chet Baker, Wolfgang Lackerschmid und Art Blakey.



Einlass/Kasse: ab 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Eintritt: 5 Euro zu zahlen an der Abendkasse



Karten bis maximal 1 Tag vor dem Konzert

Reservierung mit Namen und Telefonnummer

Per Email: d.hafner@schwabmuenchen de

Per Telefon: 08332 - 96 33 181