haben Interessierte die Gelegenheit, an einer Führung der Künstlerin Rita Maria Mayer durch ihre Ausstellung, die noch bis 24.02.19 im Museum in Schwabmünchen gezeigt wird, teilzunehmen.Rita Maria Mayer gibt nähere Informationen zu ihrem Werk, ihren Brenntechniken und der Thematik ihrer Arbeiten. Und sie beantwortet gerne und geduldig jede Frage zu ihten Arbeiten.Treffpunkt ist an der Museumstheke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.