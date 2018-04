Ich habe einen Traum .... - Lieder für eine bessere Welt

Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

Ungerechtigkeiten und Missstände anzuprangern, auf verfehlte Entwicklungen hinzuweisen und der Einsatz für mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft waren und sind die Themen vieler Liedermacher wie Pete Seeger, Reinhard Mey, Hannes Wader, Georg Kreisler oder Konstantin Wecker. Eine Auswahl von bekannten, aber auch weniger vertrauten Songs zum Themenbereich Engagement für eine bessere Welt bringt das Konzert des Kunstvereins Schwabmünchen, in dem die Songs in neuen Arrangements von mehreren Solisten, Chor und einem Orchester unter der Leitung von Jürgen Scholz vorgetragen werden. Ergänzt wird der Vortrag der Lieder durch Zwischentexte sowie eindringliche Bildprojektionen, die von Lothar Zull gestaltet werden. 

Eintrittskarten 12,- / Schüler und Studenten 6,- € ab 16. April 2018 bei der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Restkarten an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.