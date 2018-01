Guter Vorsatz im Neuen Jahr - Museumsbesuch

sehenswerte Ausstellungen zu bieten:In der Mitmach-Ausstellunghaben Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ihren Spaß.Neun Fühlstationen laden zum Fühlen ein, im „Schiefen Zimmer“ wird der Gleichgewichtssinn auf die Probe gestellt und last, but not least, können sie an der Führung durch einen Dunkel-Parcours teilnehmen und Alltagsobjekte in völliger Dunkelheit erfühlen.Wenn sie von der Dunkelheit genug haben, begeben sie sich einfach einen Stock höher, dort können sie in der Ausstellung, Drogeriewerbung der 20er bis 60er Jahre betrachten. Und sie werden feststellen, dass sich nicht viel geändert hat in der Werbebotschaft rund um die Drogerieartikel.Begeben sie sich auf eine unterhaltsame Zeitreise, die manche Erinnerung wecken wird!Auch die Ausstellung, die großformatige Fotos von Schwabmünchen aus der Vogelperspektive zeigt, kann noch betrachtet werden.Vorbeikommen lohnt sich, bei diesem Schmuddelwetter allemal!kann noch biserlebt werden,kann bisbesichtigt werden undist noch biszu sehen.Sonntags von 10h bis 12h und 14h bis 17hMittwochs von 14h bis 17hAn den Feiertagen von 14h bis17h