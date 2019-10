Gospelgottesdienst mit Go4Soul in Schwabmünchen

Am Sonntag, den 10.11.2019, kommt die Gospelband Go4Soul aus Kempten zum zweiten Mal nach Schwabmünchen, um in der Freien evang. Gemeinde, Robert-Bosch-Str. 10 (gegenüber ALDI), um 10:00 Uhr einen Gospelgottesdienst zu feiern. Jeder ist herzlichst dazu eingeladen.Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.Go4Soul wurde 2007 gegründet. Die Musiker mit Spaß an Gospel & Soul, an Rythmen aus Rock & Folk, präsentieren neben solistischem Einzelgesang mehrstimmige chorale Sätze, von zartem Unisono bis zu kraftvoller Disharmonie, begleitet von Piano, Synthesizer, Gitarre und Schlagzeug.