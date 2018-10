Gospelgottesdienst in Schwabmünchen

Am Sonntag denfeiert die Freiein ihrem Gemeindehaus in der Robert-Bosch-Str. 10 (gegenüber ALDI) um 10:00 Uhr einen besonderen Gospelgottesdienst, zu dem jeder herzlichst eingeladen ist.Der Gospelgottesdienst zum Thema "Vater unser" wird von der Gruppe GO4SOUL aus Kempten gestaltet.GO4SOUL wurde 2007 gegründet und ist eine Gruppe von 8 Musikern, die Spaß am Gospel haben. Ihre musikalischen Schwerpunkte liegen zwar auf Soul und Gospel, sie scheuen aber auch Rock- oder Folkeinflüsse nicht.