Genie, Wahnsinn und andere Diagnosen

findet im, jeweils um, ein vergnüglicher Leseabend statt.Texte und Dialoge aus vier Jahrhunderten werden von der Museumsleiterin Sabine Sünwoldt und dem ersten Schwabmünchner Kultur-Förderpreisträger Markus Friesenegger gelesen.Die Zuhörer werden durch die Höhen und Tiefen von Genie und Wahnsinn musikalisch begleitet:am 29. Juni 2019 von Dominik Uhrmacher auf dem E-Cello und am 30. Juni 2019 von Carola Bodanowitz auf der Harfe.Natürlich kann man sich auch an genialen Leckereien laben!Um verbindliche Anmeldung bistelefonisch (AB): 08232/950260 oder per Email: museum@schwabmuenchen.de wird gebeten!Die Anmeldung gilt, auch wenn sie nicht bestätigt wird.Der Unkostenbeitrag von 4 Euro ist am Abend der Veranstaltung zu zahlen.