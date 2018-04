Frauentag 2018: Lebendig und bunt - Glaube verbindet Kulturen

Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

Der Diözesanfrauentag am 21. April 2018 in Schwabmünchen steht unter dem Motto „Lebendig und bunt – Glaube verbindet Kulturen.“

Prof. Margot Käßmann spricht über unsere Verantwortung als Christinnen in der Gesellschaft. Darüber hinaus steht das Kennenlernen der vielen christlichen Kulturen weltweit im Fokus.

Nachmittags nähern Sie sich dem Thema in Workshops, Arbeitsgruppen oder kreativen Angeboten. Dazu haben wir Christinnen aus aller Welt eingeladen, uns aus ihrer Perspektive die Vielfalt des Christentums vor Augen zu führen.

Freuen Sie sich darauf, mit vielen Frauen in Kontakt zu kommen und so den Frauenbund in all seinen Facetten zu erleben. Mit einem gemeinsam gefeierten Gottesdienst schließt dieser Tag.

Bitte Anmeldung unter www.frauenbund-augsburg.de