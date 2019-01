Schwabmünchen : Stadthalle Schwabmünchen |

Den wirklich wichtigen Fragen des Lebens stellen sich die Orchestervereinigung Divertimento und die Chorgemeinschaft Jürgen Scholz in ihrem Faschingskonzert am 13. Februar 2019 in der Stadthalle Schwabmünchen. So wird erläutert, warum Herr Müller (k)einen Vogel hat, Neues aus dem Hause Mozart vorgetragen und den Gewissensqualen eines jungen Mädchens nachgespürt. Fragen zur Technik in der Musik werden ebenso beleuchtet wie das besondere Verhältnis einiger Komponisten zu Tieren. Neben weiteren überraschenden musikalischen Erkenntnissen findet (für Langschläfer) hier auch eine Kurzfassung des Neujahrkonzertes ihren Platz. Lassen Sie sich überraschen!