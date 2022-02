Etwas über Jonny Cash....

In seiner Geburtsurkunde steht „J.R.Cash“….seine Eltern konnten sich auf einen Vornamen nicht einigen.Mit 19 Jahren kam er als G.I. nach Deutschland, genauer gesagt nach Penzing bei Landsberg/Lech.Fast drei Jahre blieb er in Bayern und tat Dienst in einer Spezialeinheit der US-Air Force. Im Abhören der sowjetischen Funkaktivitäten erwies sich der spätere Star der Countrymusik als außerordentlich begabt. Nach eigenen Angaben soll er es gewesen sein, der als erster einen Funkspruch zu Stalins Tod abfing.1952 kaufte er sich seine erste Gitarre für ca.25 DM in Landsberg im Musikhaus „Ballach“, dafür lief er zu Fuß im kniehohen Schnee zurück zu seiner Basis.Das Spielen auf der Gitarre lernte er von seinen Kameraden wie z.B. Billy Joe Carnahan.Während seiner Stationierung gründete er auch seine Band „Landsberg Barbarians“...eine Namensanspielung auf die Truppenzeitung „The Landsberg Bavarian“.Ein im Penzinger Fliegerhorst Kino gezeigter Film (1951) „Inside the Walls of Folsom Prison“ inspirierte Ihn zu seinem Welthit „Folsom Prison Blues“ im Jahre 1956.Seine Landsberger/Penzinger Erfahrungen flossen auch in andere Lieder ein, so z.B. "I walk the line"…. "Don't take your guns to town"* oder „Blue Suede Shoes“**.Vor seiner Abreise „Back to the USA“ notierte er im Zug noch den Text zu seinem Lied „Hey, Porter“.Seine Musik-Karriere begann also in Bayern/Landsberg-Lech/Penzing.Am 26. Februar wäre Jonny Cash 90 Jahre geworden;er verstarb am 12. September 2003 in Nashville, Tennessee.NB:* abgeleitet von der Dientanordnung bei Ausgang in die Stadt Landsberg keine Waffen zu tragen.** Amüsiert über die Abschiedsformel seines modebewußten Vorgesetzten „tritt mir bloß nicht auf meine blauen Velourslederschuhe“….entstand dieser Song.