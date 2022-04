"Es war einmal ..." - neue Ausstellung im Museum Schwabmünchen

präsentiert die in Kassel ansässige Brüder Grimm-Gesellschaft im MUGSeine große Erlebnis-Ausstellung.Bereits im Außenbereich vom MUGS wird deutlich, dass es sich um Märchen handelt.Im Treppenhaus erwartet die kleinen und großen BesucherInnen ein riesiger, goldener Thronsessel, der als Selfie-Point zur Verfügung steht.Wenn man in den Ausstellungsräumen durch die vielen Szenen wandert, trifft man auch auf lebensgroße Märchenfiguren, sei es nun die Hexe mit Hänsel und Gretel oder Schneewittchen und die Sieben Zwerge.Auf drei Etagen werden mehr als 300 Exponate aus der weltweiten Überlieferungstradition und Wirkungsgeschichte der Grimmschen Märchensammlung präsentiert mit Illustrationen, Grafiken, Büchern und vielem mehr.Neben einem Einblick in die Biografien der Brüder Grimm und in die Quellen der Märchen spannt sich der Bogen von früher bis heute.Die Reise durch die Märchen führt die BesucherInnen auch rund um die Welt.Ein eigener thematischer Schwerpunkt ist in einem Ausstellungsraum der Rezeption in Japan gewidmet, dort spielen neben frühen Holzschnitt-Illustrationen auch Mangas und Cosplay eine Rolle.(Text: Doris Hafner)Sonntag 10h bis 12h und 14h und 17hMittwoch und Feiertags 14h und 17h