Das Schwabmünchner Museum feiert!

Guitars, Cocktails & Cartoons bietet live-Musik (Gitarre Karlheinz Hornung, Bassgitarre Dennis Hornung-Wendel), Cocktails mit und ohne Alkohol (an der Bar Markus Friesenegger), und ein kleines Cartoon-Quiz mit anschließender Preis-Verlosung!Die Veranstaltung ist für den Außenbereich geplant.Für schlechtes Wetter wird eine Corona-gerechte „Innenvariante“, die den Vorgaben der Hygieneverordnung entspricht, angeboten.Leider ist die Besucherzahl beschränkt.Es wird daher unbedingt um verbindliche Anmeldung per Email an museum@schwabmuenchen.de bis 30.06.2021 gebeten. Da die Sitzplätze nummeriert sind, bitte bei der Anmeldung die Personenzahl und die Anzahl der Hausstände angeben.Bitte FFP2-Maske nicht vergessen.Der Eintritt ist frei