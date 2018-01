City Pop Konzerte: Monobo Son in Schwabmünchen

Nach einjähriger Bühnenabstinez und intensiver Studio/Häuslzeit beginnt nun mit der EP „Scheissen“ der Veröffentlichtungszyklus 2018.





„Scheissen“ setzt die erste Duftmarke der kreativen Ausbeute und wird gegen Jahresende durch einen weiteren Release zu einem vollständigen Album komplettiert.Die "geh Scheissen(!) - Tour 2018" feiert somit eine ganzjährige Premiere, beginnend im Februar.Während die Redewendung landläufig als ruppige Aufforderung verstanden werden will, sich zu verziehen, ist sie in diesem Fall eine freundliche Einladung.Komm vorbei – geh Scheissen(!)Vorgeschmack:☼ Datum ☼▀▀▀▀▀▀▀▀☞ 24.02.2018☼ Einlass ☼▀▀▀▀▀▀▀▀☞ 19.00 Uhr☼ Beginn ☼▀▀▀▀▀▀▀▀☞ 19.30 Uhr☼ Ort ☼▀▀▀▀▀▀☞ Kunstverein Schwabmünchen e.V., Bahnhofstraße 7☼ Facebook ☼▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☼ Tickets ☼▀▀▀▀▀▀▀▀☞ Vorverkauf 15,- €☞ Abendkasse 18,- €☼ Vorverkauf Online ☼▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☞ LYA - Love Your Artist☼ Vorverkauf Vorort ☼▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀☞ RADIO SCHWABMÜNCHEN☞ Germar's Best Burger & Pizza