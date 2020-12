wünschen Euch"Von guten Mächten wunderbar geborgen,erwarten wir getrost, was kommen mag.Gott ist bei uns am Abend und am Morgenund ganz gewiss an jedem neuen Tag".(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, deutscher Theologe)1940 erhielt er Redeverbot und 1941 Schreibverbot.Am 5. April 1943 wurde er verhaftet und zwei Jahre später hingerichtet.