Wissenswertes über die Farben der Bäume.....

28 Kilogramm wirft eine Birke ab500 000 Blätter ... hat eine 100-jährige BucheBis zu 500 Liter ... Wasser verdunsten täglich über die Blattoberfläche einer älteren Buche.Die Temperaturen sinken und die Tage werden kürzer. Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlung ändert sich, die Energie der Strahlung nimmt ab-ein durch Abnahme von Tageslänge und Temperatur induzierter und durch Phytohormone gesteuerter Vorgang. Nach neueren Forschungen scheint dabei das Gas Äthylen als hormoneller Wirkstoff im Spiel zu sein. Die Folge, der Baum fährt die Photosynthese zurück – der Vorgang, bei dem er das CO2 der Luft und H2O in Traubenzucker und Sauerstoff umwandelt, die Chlorophyll-Produktion im Blatt wird zurückgefahren. Die durch das Chlorophyll verdeckten Farben Gelb, Orange kommen zum Vorschein. Dabei handelt es sich um Carotinoide und Xantophylle. Ferner bildet der Baum nun auch Anthozyane – die die Blätter auf ihre alten Tage rot leuchten lassen.Das Blatt schickt Stickstoff, Eisen, Mangan und andere unentbehrliche Stoffe ins Bauminnere.Letztlich unterbricht er seine „Wasserleitung“....es bildet sich ein Trenngewebe zwischen Zweig und Blattstiel, das „verkorkt“, und so vor Schädlingen schützt. Meist genügt ein kleiner Windstoß und die Blätter fallen ab.Anders bei Buchen und Eichen. Sie tragen oft noch bis ins Frühjahr ihre braunen, vertrockneten Blätter. Statt eines Trenngewebes werden hier die Wasserbahnen verstopft, und es bedarf eines Sturms, um sie zu Boden fallen zu lassen.sind natürliche Farbstoffe, gehören zur Gruppe der Carotinoide und verleihen den Blättern ihre schöne goldgelbe Farbe.ist das am häufigsten vorkommende Carotinoid und ist in den meisten Blättern vorhanden. Es absorbiert blaues und rotes Licht und sorgt so für den leuchtend orangen Ton der Blätter.ist für die rote Farbe verantwortlich. Die Produktion der Anthocyane steigt im Herbst drastisch an und dient dem Baum als UV-Schutz und Schutz vor freien Radikalen. Ausserdem bleiben dadurch die Blätter länger am Baum. Für die Farbe von Wein und Brombeeren sind sie ebenfalls verantwortlich.