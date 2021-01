Warum, verrät ein genauerer Blick auf das Datum.Die "8" sieht aus wie ein kleiner Schneemann. Die "1" erinnert an den Stock oder Besen, den er oft in der Hand hält.Und im Januar ist die Chance auf Schnee am größten. Der 18. Januar ist deshalb das perfekte Datum für den Welttag des Schneemanns.Seit 2010 gibt es den internationalen Tag des Schneemanns.Quelle: BR Wissen)