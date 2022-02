Teil 3....Mitmachaktion: Sprüche und Weisheiten

(Helmut Gollwitzer)52) Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten; wer nicht fragt, bleibt es ein für allemal.(Chinesisches Sprichwort)53) Stärke besteht und beweist sich zuweilen auch im Nachgeben.(Julius Langbehn)54) Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.(Immanuel Kant)55) Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.(Konfuzius)56) Vergnügt sein ohne Geld, das ist der Stein der Weisen.(Magnus Gottlieb Lichtwer)57) Den Wert von Diamanten und Menschen kann man erst ermitteln, wenn man beide aus der Fassung bringt.(Marie von Ebner-Eschenbach)58) Man muss viel gelernt haben, um nach dem, was man nicht weiß, fragen zu können.(Jean-jacques Rousseau)59) Alles was man sofort erledigt, vergisst man nicht.(Thomas Kaindl, AZ-Leser)60) Nichts kann mehr zu einer Seelenruhe beitragen, als wenn man gar keine Meinung/Ahnung hat.(Georg Christoph Lichtenberg)61) Große Mensche erkennt man an drei Dingen:Großzügigkeit im Entwurf, Menschlichkeit in der Ausführung und Mäßigkeit beim Erfolg.(Otto von Bismark)62) Friede macht Reichtum, Reichtum macht Übermut, Übermut bringt Krieg, Krieg bringt Armut, Armut macht Demut, Demut macht wieder Frieden.(Geiler von Kaysersberg)63) Wieviel Freuden werden zertreten, weil die Menschen meist nur in die Höhe gucken und was zu ihren Füßen liegt, nicht achten.(Goethes Mutter an ihren Sohn)64) Sobald Gesetz ersonnen, wird Betrug gesponnen.(italienisches Sprichwort)65) Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.(Albert Einstein)66) Wie ohnmächtig auch die guten und gerechten Menschen sein mögen,sie allein machen das Leben lebenswert.(Albert Schweizer)67) Die Kunst der Weisheit besteht darin, zu wissen, was man übersehen muß.(William James)68) Es ist nicht der Verstand, auf den es ankommt, sondern auf das, was ihn leitet:Herz und Charakter.(Fjodor Dostojewski)69) Mancher übt das Jonglieren und lernt dabei doch nur das Bücken.(Harry Mulisch)70) Es irrt der Mensch so lang er strebt.(Johann von Goethe)71) Die kleinsten Sünder tun die größte Buße.(Marie von Ebner-Eschenbach)72) Der Gelassene nimmt das Leben ernst, nicht schwer.(Robert Pölzer, Chefredakteur "Bunte")....als Beitrag von Siegfried Walter73) Wo du wegwillst, wenn du älter wirst und zurück willst, wenn du alt bist, da ist Heimat.(deutsches Sprichwort)74) Du musst, eines Menschen Wert zu erfassen, ihn erst über andere urteilen lassen.(Heinrich Leuthold)75) In der Krise beweist sich der Charakter.(Helmut Schmid)