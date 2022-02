Teil 2....Mitmachaktion: Sprüche und Weisheiten

Es ist eines der Privilegien des Alters.Georges Clemenceau(1841 - 1929), Georges Benjamin Clemenceau, Beiname ab 1885: »Der Tiger«, franz. sozialistischer Politiker, Ministerpräsident von 1906-1909 und 1917-1920, verwirklichte alsMinisterpräsident die Trennung von Kirche und Staat; Vertreter einer Politik der Revanche gegen Deutschland, war einer der Väter des Versailler Vertrags27) Man wird als Kind zur Wahrheit geprügelt und als Erwachsener für die Wahrheit.Klaus Ender(1939 - 2021), deutsch-österreichischer Fachbuchautor, Poet, bildender Künstler der Fotografie28) Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt.Marie von Ebner-Eschenbach29) Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist.Alfred Polgar (1873 - 1955) war ein österreichischer Journalist und Übersetzer.30) Um zu erfahren, wer über euch herrscht, braucht ihr nur herauszufinden,wen ihr nicht kritisieren dürft.Voltaire31) Politik ist das Spiegelbild der Wirtschaft und Industrie mit ihren Wahlsprüchen: Nehmen ist seliger als geben, Kaufe billig und verkaufe teuer, - Eine schmutzige Hand wäscht die andere.Emma Goldman32) Es gibt auch tausende Mütter und Väter, die bis zur Trennung eine liebevolle Kind- Eltern-Beziehung pflegten, keinerlei kindeswohlgefährdende Verhaltensweisen an den Tag legten und trotzdem keine Beziehung zu ihrem Kind mehr haben, obwohl der Umgang mit beiden Eltern als prinzipielles Recht des Kindes im Gesetz verankert ist."Psychologin Julia Zütphen in"Kampf ums Kind: Wenn Gutachten Familien zerstören", ZDF, 26. Oktober 201133) Es kennzeichnet den totalen Staat, dass er die Menschen auch in den Familien reglementiert und das Familienprinzip zurückdrängt."Aus: "Wichtige Hinweise zum Familienrecht" in Wikimannia: Sorgerecht34) In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht."Kurt Tucholsky35) Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen Schulden müssen verringert, die Arroganz der Behörden muss gemäßigt und kontrolliert werden.Die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht bankrott gehen soll. Die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, statt auf öffentliche Rechnung zu leben.Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.) war ein römischer Politiker, Schriftsteller und Rechtsanwalt.36) Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.André Paul Guillaume Gide (1869 - 1951) war ein französischer Schriftsteller.37) Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie Ungerechtigkeit. (Aus: Große Erwartungen, 1861)Charles John Huffam Dickens (1812 - 1870) war ein englischer Schriftsteller und Gesellschaftskritiker.38) Das Schlimme an manchen Rednern ist,dass sie oft nicht sagen wovon sie sprechen.Heinz Erhardt39) Erziehung ist Vorbild und Liebe, weiter nichts.(Heinrich Pestalozzi)40) Ein früherer Kanzler beschimpfte diverse Literaten noch als Pinscher. Diese Notwendigkeit entfiel schon lange, denn an den heutigen politischen Pflanzen mag selbst eine Promenadenmischung nicht mehr ihr Bein heben.© Martin Gerhard Reisenberg(*1949), Diplom-Bibliothekar und Autor41) Politiker – Hampelmännchen, an deren Schnüren skrupellose, beutegierige Lobbyisten ziehen.Bild von Prof. Querulix(*1946), deutscher Aphoristiker und Satiriker42) Sehr viele Politiker sind Menschen mit ausgeprägtem Sinn für Gewissenlosigkeit.© Jürgen Winkler(*1960), deutscher Lyriker und Aphoristiker43) Gemeinwohl nennen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich skrupellose, beutegierige Lobbys und feige, um ihre Posten und Pfründen besorgte Politiker einigen*1946), deutscher Aphoristiker und Satiriker44) Definition einer Politikerrede: Bei einem Resonanzkörper schwingt der Hohlkörper in der gewünschten Frequenz, also Tonlage, des betreffenden Körpers mit, und gibt diese Schwingung verstärkt an die Umgebung ab.(1934 - 2018), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R. (Member of the Human Race), Toronto45) Man kann nicht dem Arbeitnehmer helfen, indem man den Arbeitgeber beseitigt.(Abraham Lincoln)46) Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.(Albert Einstein)47) Manche haben viel Arbeit und langen hin, und manche haben viel Stress und reden davon.(Hermann Lahm)48) Ein Mensch ohne Aufrichtigkeit ist ein Gefährt ohne Achsen, unbeweglich und unverwendbar.(Konfuzius)49) Es ist Unsinn, von neuen Eroberungen zu sprechen, wenn man nicht einmal Kräfte genug hat, sich im Besitze der schon gemachten zu erhalten.(Gotthold Ephraim Lessing)50) Wahrlich, keiner ist weise, der nicht die Dunkelheit kennt,(Hermann Hesse)