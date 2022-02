Teil 1....Mitmachaktion: Sprüche und Weisheiten

zugegeben es ist viel an "Text"....aber wer Langeweile und Interesse daran hat, ist herzlich dazu eingeladen.Ihr könnt 10 Punkte vergeben, also 1x10, 2x5 ....wie es Euch gefällt........oder 10x1en Pkt....insgesamt 10 Punkte für einen Spruch/Weisheit!Die 10-häufigsten werden dann zusammengefaßt in meiheimat veröffentlicht....es gibt keinen Sieger und ist damit völlig anonym!!!!!1) Es nicht das Kind, das eine Züchtigkeit nötig hat.In neun von zehn Fällen sind es die Eltern.(P.Flanagan)2)Völker sind wie Lawinen, schon ein Schrei kann sie in Bewegung setzen.(Zarko Petan)3) Die Vernunft täuscht uns öfter als die Natur!(Vauvenargues)4) Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel. Sie können auch Vorboten einer neuen sein.(Marie von Ebner-Eschenbach)5) Was die Erde befällt, befällt auch die Kinder der Erde.(Indianerhäupling Seattle)6) Für das Können gibst es nur einen Beweis: das Tun(Marie von Ebner-Eschenbach)7) Die Gartenkunst ahmt nicht nur die Natur nach, indem sie den Wohnplatz des Menschen verschönert; sie erhöht auch sein Gefühl von der Güte der Gottheit.(Christian Cay Lorenz Hirschfeld)8) Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.(Mark Twain)9) Leute, die für alles Verständnis haben, bieten keinen Halt.(Wolgang Joop)10) In der Krise beweist sich der Charakter.(Helmut Schmidt)11) Schwache Menschen können nicht aufrichtig sein.(Rochefoucauld)12) Die Gewalt lebt davon, daß sie von anständigen Leuten nicht für möglich gehalten wird.(Jean-paul Sartre)13) Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil.(Albert Einstein)14) Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.(Andre' Gide)15) Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe.“(Winston Churchill)16) Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat.(Bertolt Brecht)17) Eleganz ist gemeisterte Verschwendung(Walther Rathenau)18) Man beleidigt öfter mit Wahrheiten als mit Lügen.(Charles Tschopp)19) Die Schule des Lebens kann man nicht schwänzen,(deutsches Sprichwort)20) Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie.(Karl H. Waggerl)21) Wem das Wasser bis zum Halse steht, der darf den Kopf nicht hängen lassen.(Jörg Schönbohm)22) Der untrüglichste Gradmesser für die Herzebildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln.(Berthold Auerbach)23) Es genügt nicht, daß ein Weiser die Natur und die Wahrheit erforscht; er muß auch den Mut haben, sie zu sagen.Julien Offray de La Mettrie(1709 - 1751), französischer Philosoph24) Die Wahrheit sprechen, sind Söhne Gottes; denn Gott ist die Wahrheit.Thomas von Aquin(1224 - 1274), eigentlich Thomas Aquinas, italienischer Philosoph und Dominikanerpater25) Grade die Wahrheiten, an welchen uns am meisten gelegen, werden stets nur halb ausgesprochen; allein der Aufmerksame fasse sie im vollen Verstande auf.Baltasar Gracián y Morales(1601 - 1658), spanischer Jesuit, Moralphilosoph und Schriftsteller