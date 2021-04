„Spaghetti als Tassen-Muffins“

für 5 Tassen-Muffins



360gr. Spaghetti mit Salz ca.4 min. kochen.Nach Absieben, die Tassen bis zum Rand füllen, nach 5 min. mit Frischhaltefolie verschließen und in den Kühlschrank stellen...ca.4 Std.Währenddessen eine Tomatensoße mit 4 gehackten frischen Tomaten,2 Chilischoten (ebenfalls gehackt), Tomatensoße aus Glas, Tomatenmark, Prise, Knoblauch, Pfeffer, 2 Eiern, Paprikapulver, geriebenem Käse für ca. 2-4 Std. nach Art des Italieners minimalst köcheln….(geht natürlich auch deutlich kürzer) dabei 2x mal richtig aufkochen.!Die inzwischen geformten Spaghetti in einen gefetteten Bräter mit einer „Pfannenschaufel“ überführen und die Tassen-Muffins mit der Tomatensoße reichlich übergießen, damit überschüßige Soße in den Bräter gelangt.Anschließend mit geriebenen Käse die geformten Spaghetti je nach Wunsch, bestreuen.Wer möchte kann darauf vorher noch eine Olive setzen.Das Ganze in einem vorgeheitzten Ofen auf 160°C (mit Umluft) für ca. 15-25 min. goldbraun backen.Für nur einen Tassenmuffin benötigt man ca. 70gr. Spaghetti und nur 1 Ei. Die hierfür benötigte Tomatensoße kann leicht angepaßt werden.Ein Essen mit Messer und Gabel ist angebracht um einem Zerstören der Optik entgegen zu wirken.Selbstkritik:Da ich viel Soße über alles liebe, kommt mein „Tassen-Muffin“ auf dem Photo fast gar nicht zur Geltung…..also gilt für mich in Zukunft „weniger ist oft mehr!“