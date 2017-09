Dort feiert im Jahr 2017 die Preßnitztalbahn mit vielen Veranstaltungen ihr 125-jähriges Bestehen und das 25-jährige der Museumsbahn!Da war natürlich eine Fahrt mit dieser historischen Dampflok für uns angesagt.Namen verpflichtet schließlich!!!Die meistgebaute Lokomotivgattung der sächsischen Schmalspurbahnen ist die sächsische IV K (sprich: viere K). Zwischen 1892 und 1921 verließen nicht weniger als 96 Exemplare dieser Bauart die Lokomotivfabrik vorm. Richard Hartmann in Chemnitz. Die Naßdampf-Loks mit dem charakteristischen 4-Zylinder-Verbundtriebwerk erreichen eine Leistung von rund 210 PS. Weitere technische Daten sind die Fahrzeuglänge von 9.000 mm und die Dienstmasse von max. 29,3 t. Insgesamt sind 22 Exemplare dieser Lokomotivtype erhalten geblieben, zum Bestand der Preßnitztalbahn gehören davon drei Loks.99 1542-2 Baujahr 1899/1963, SMF/238499 1568-7 Baujahr 1910/1964, SMF/345099 1590-1 Baujahr 1913/1967, SMF/3670Die ca. 8 km lange Jubiläums-Fahrt startete im Museumsbahnhof Jöhstadt, der seit dem Jahr 2000 wieder in alter Schönheit erstrahlt. Die Strecke führte durch das wildromantische Preßnitztal entlang des idyllischen Flüsschens Preßnitz nach Steinbach und dann wieder zurück.Natürlich stand auch eine kleine Wanderung und die Besichtigung des Andreas Gegentrum-Stollens auf dem Programm, der einen Einblick in die damalige harte Arbeitswelt gewährte.(Dazu gibt es noch einen extra Bericht).