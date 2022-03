Mitmachaktion: Sprüche und Weisheiten...Auswertung

22) Der untrüglichste Gradmesser für die Herzebildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln. (Berthold Auerbach)14) Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.30) Um zu erfahren, wer über euch herrscht, braucht ihr nur herauszufinden, wen ihr nicht kritisieren dürft. Voltaire59) Alles was man sofort erledigt, vergisst man nicht. (Thomas Kaindl, AZ-Leser)10) In der Krise beweist sich der Charakter. (Helmut Schmidt)29) Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Alfred Polgar (1873 - 1955) war ein österreichischer Journalist und Übersetzer.41) Politiker – Hampelmännchen, an deren Schnüren skrupellose, beutegierige Lobbyisten ziehen. Bild von Prof. Querulix (*1946), deutscher Aphoristiker und Satiriker87)Das Wasser nimmt die Form des eckigen oder runden Gefäßes an, der Mensch den Charakter guter oder schlechter Freunde. (japanisches Sprichwort)46) Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug. (Albert Einstein)55) Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. (Konfuzius)62) Friede macht Reichtum, Reichtum macht Übermut, Übermut bringt Krieg, Krieg bringt Armut, Armut macht Demut, Demut macht wieder Frieden. (Geiler von Kaysersberg)52) Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten; wer nicht fragt, bleibt es ein für allemal. (Chinesisches Sprichwort)81) Mit den Waffen der Technik kann man Gegner vernichten--überwinden kann man sie nur mit den Waffen des Geistes. (Erich Limpach)28) Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Marie von Ebner-Eschenbach21) Wem das Wasser bis zum Halse steht, der darf den Kopf nicht hängen lassen. (Jörg Schönbohm)90) Humor und Geduld sind zwei Kamele, mit denen du durch jede Wüste kommst. (arabisches Sprichwort)54) Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. (Immanuel Kant)78) Was moralisch falsch ist, kann nicht politisch richtig sein. (William Gladstone)76) Wälder gehen den Völkern voraus, Wüsten folgen ihnen. (Francois Rene' Chateaubriand)82) Die vor denen kriechen, die über ihnen stehen, treten meistens diejenigen mit Füßen, die unter ihnen stehen. (Deutsches Sprichwort)Ich danke all den Myheimatlern die sich so eifrig daran beteiligt haben!