Mitmachaktion "Lustige Tiergeschichten"

Es war vor einigen Jahren im August.Ich saß gemütlich bei Kerzenlicht draußen auf der Terrasse und genoss den lauen Sommerabend, als ich plötzlich unter dem Tisch eine Bewegung eines behaarten Tieres wahrnahm.In der Annahme, das es sich um Nachbars Katze handelte, bückte ich mich, um sie zu streicheln – und schreckte zurück.Denn nicht Nachbars Katze sondern die Augen eines großen Marders fixierten mich.In Windeseile zog ich mein Hand zurück und streckte meine Beine langsam in die Waagrechte, ich hatte keine Lust auf einen Marderbiss!! So saß ich dann bewegungslos etwa eine Viertelstunde, bis der Marder die Rosinen, die eigentlich unserem Igelchen zugedacht waren, verspeist hatte und verschwand.Zum Glück, denn ich hätte es keine Sekunde länger in dieser unbequemen Stellung ausgehalten ….