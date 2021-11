Methan Antwort.... Korrelation Mensch-Hausrind

Mein Artikel war eine ernst gemeinte Frage!Sie hat mich einfach interessiert!Naturbedingte Rechenspiele machen mir einfach Spaß!!Eine Korrelation zwischen Mensch und Nutzrind bzgl. „Abgase“ herzustellen war meine Absicht.Leider ist mir dies nicht möglich. Zu viele Ungereimtheiten in den Quell-Angaben, Maßeinheiten sowie Zahlenwerte sind nicht eindeutig nachvollziehbar!….kein Verlass auf die Einheit z.B. ob Gramm oder Liter.Dennoch die Relation….Mensch-RindAusstoßmenge Methan: 1,5L=1500ml/Mensch/Tag bis zu 4,2L je nach Nahrung300g CH4/Rind/Tag*Laut Chemie nimmt ein Mol irgendeines Gases 22,4L unter Normalbedingungen ein! Deshalb sind 300g Methan 420L Methan gleich zusetzen.Bei einem durchschnittlichem Körpergewicht von 75Kg beim Mensch und 800Kg beim Rind liegt der CH4-Ausstoß pro Kg Mensch bei 20ml-60ml, beim Rind bei 525ml und somit bei etwa 3,8-11,4%.* hier wird der gleiche Zahlenwert einmal mit Einheit Gramm und das andere mal als Liter angegeben?! Und ob es sich dabei um reines Methan handelt wird ebenfalls nicht erwähnt….beim Mensch schon…. so lautet eine Angabe vom Ausstoß 50L/Mensch/pro Tag mit einem Methangehalt von 3%….somit ergeben sich 1,5L Methan/Mensch/Tag. Würde man eine derartige Zusammensetzungs-Angabe beim Rind auch finden, wäre die Rechnung um einiges an aussage- kräftiger.Dies ist alles mehr als nur konfus.Mir hat‘s wie schon gesagt viel Spaß bereitet, nun bin ich einer wagen Erkenntnis reicher!Nennenswert finde ich noch folgendes:1:1 übernommen- Satellitenbilder zeigen: In Brasilien, einem Land mit einem besonders hohen Anteil an Rinderherden, ist die Methankonzentration in der Atmosphäre eher gering.- In der Atmosphäre hat Methan eine verhältnismäßig kurze Verweilzeit von 9 Jahren. Die wichtigste Senke ist die chemische Reaktion mit dem Hydroxyl-Radikal OH in der Troposphäre:OH + CH4 -> CH3 + H2ODurch diesen Prozess werden pro Jahr 528 Tg Methan aus der Atmosphäre entfernt. Außerdem wird ein geringer Teil vom Boden aufgenommen (28 Tg/Jahr) und in der Stratosphäre durch Reaktion mit OH, Cl und O umgewandelt (51 Tg/Jahr).4Das Hydroxyl-Radikal (OH), das nicht nur Methan, sondern auch andere klimatisch und toxisch wichtige Spurenstoffe wie Stickoxide und Kohlenmonoxid kontrolliert, entsteht hauptsächlich durch die photolytische Spaltung von Ozon (O3 + Sonnenlicht -> O + O2). Elektronisch angeregte O-Atome reagieren anschließend mit Wasserdampf zu Hydroxyl-Radikalen: O* + H2O -> 2 OH