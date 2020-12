Jahreswünsche….

Russisch

Finnisch

Türkisch

Französisch

Dänisch

Japanisch

Ich wünsche Dir ein frohes neues Jahr!Желаю тебе счастливого Нового года!Ein russisches Sprichwort besagt:Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. –Wie du das neue Jahr empfängst, so wirst du es auch verbringen.Hyvää uutta vuotta!Ich möchte den anderen nicht nachstehen und ein gutes neues Jahr wünschen, nicht zuletzt richtet sich mein Wunsch anEn halua olla muita huonompi, joten toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa alkaneelle vuodelle, erityisestiHepinize Mutlu Yıllar dilerim.Je forme pour vous les voeux les plus sincères pour la nouvelle année.Og godt nytår.あけまして おめでとう ございますlast but not leastwe wish you a Happy New YearIn diesem Sinne Euch Allen alles Gute im Jahr 2021Günter+SabineAnmerkung: Übersetzung aus dem Netz