Hallo, ich mal wieder!

Inzwischen habe ich mich voll in unseren Vierer-Schwarm integriert, ja ich möchte sogar behaupten, dass ich die anderen alle ein bisschen „aufmische“.Mit Azzuro mache ich, oft noch vor dem Frühstück, ein paar rasante Flugrunden.Nach dem Frühstück sind auch die Mädchen bereit für ein paar Flüge und Unternehmungen.Nichts ist vor uns sicher, unsere Federlose musste schon eine Palme ausquartieren, die wir als Landeplatz und Knabberspass auserkoren hatten! Besser die Palme als uns! ;-)Nach den Flugrunden ist Spielstunde angesagt! Zum Glück gibt es immer was zum Zupfen und Rumknabbern, Weidenbällchen sind unsere große Leidenschaft, die sind null komma nichts zerschreddert. Wenn wir dann müde vom Fliegen und Spielen sind, stimmen wir oft ein gemeinsames Konzert an – wobei Azzuro natürlich die schönsten Arien trällert- oder beobachten die Natur draußen vor dem Fenster. Apropos draußen, bei schönem Wetter dürfen wir mitsamt dem Käfig eine Frischluft-Session abhalten. Ohne Käfig wäre es uns lieber, aber Frauchen meint, das wäre nicht so gut, na wenn sie meint …Azzuro ist nach wie vor schwer verliebt in Wölkchen und balzt sie dauernd an, ich habe es auch schon öfters probiert, aber das sieht er nicht so gern, dann kommt es zum spielerischen Kräftemessen von uns zwei Hähnen! Ich würde ja auch Flöckchen ab und zu ein paar Kropfpralinen schenken, aber sie zickt mich nach wie vor oft an. Allerdings am Abend, da darf ich meistens auf der Schaukel neben ihr nächtigen. Naja, vielleicht wird es ja doch noch was mit uns beiden, wer weiß….Viele Grüße von Eurem Peppino