Hallo, ich bin´s mal wieder, das Flöckchen!

Dort wohnten schon zwei Wellensittiche, Wölkchen und Goldie, die uns erst mal skeptisch betrachteten. Bald nahmen sie uns aber in ihrer Mitte auf und machten uns mit unserer neuen Umgebung vertraut. Wir waren bald ein unschlagbares Quartett, ob beim Herumfliegen oder bei unserer Tagesgestaltung.Leider flog Goldie bald darauf ins Regenbogenland und ein matschgrüner Welli namens Peppino beanspruchte seinen Platz. Ich konnte ihn anfangs gar nicht leiden und war echt zickig zu ihm, ich geb´s ja zu.Aber der liebe Azzuro kümmerte sich schließlich um ihn und die beiden hofierten bald gemeinsam Wölkchen. Ich war ja die Zicke! Die musste man nicht hofieren! :-(Als auch Wölkchen in den Vogelhimmel flog, stiegen natürlich „meine Aktien“ und nun konnte auch ich zwei Verehrer vorweisen.So verbrachten wir unbeschwerte Tage zu dritt, bis Peppino sich ins Regenbogenland aufmachte!Nun waren Azzuro und ich allein und wurden immer vertrauter miteinander, bis das Unfassbare geschah. Azzuro erkrankte, wurde immer schwächer, obwohl ich ihn liebevoll umsorgte und machte sich dann auch auf die große Reise.Ich schrie mir die Seele aus dem Leib und so brachten mir meine Federlosen kurz danach einen neuen Gefährten mit. Tweety wird zwar meinen Azzuro nicht ersetzen können, aber mittlerweile verstehe ich mich schon recht gut mit ihm. Er erzählt mir sehr viel von seinem früheren Leben in einem riesengroßen Schwarm, ich unterhalte mich eigentlich ganz gern mit ihm.Und ab und zu darf er mich auch füttern!Und an meinem Ehrentag darf er mit mir feiern!