Flöckchen , was machst Du?

War das aufregend.Anfangs waren wir noch ganz ängstlich, als wir dort in diesem neuen Käfig saßen. Und wie die Blaue und der Gelbe von höherer Warte auf uns heruntergeschaut haben!!! Pfff!Was wollen diese Eindringlinge in unserem Käfig, mögen sie wohl gedacht haben. Und erst zur Schlafenszeit sind sie in den Käfig gekommen.Ein paar Tage später durften wir ,wie die beiden anderen, die übrigens Wölkchen und Goldie hießen, auch zum ersten Mal herumfliegen. Allerdings war das gar nicht so einfach, wie wir bald feststellen mußten, als wir in so einer weichen weißen Wand hingen. Auf einem Bild konnten wir dann endlich ein kleines Päuschen einlegen!Mit der Zeit ging das mit dem Fliegen immer besser und wir erkundeten gemeinsam unsere Umgebung. Wölkchen und Goldie akzeptierten uns auch allmählich und zeigten uns alles. Ich verliebte mich in Goldie, während Du, Azzuro, nur noch Augen für Wölkchen hattest.Dann war Goldie plötzlich nicht mehr da, er sei ins Regenbogenland geflogen, hieß es.Dafür zog so ein kleiner matschgrüner Wellensittich bei uns ein, den ignorierten wir erst einmal! Ja wir hackten sogar nach ihm.Azzuro , du hattest nach ein paar Tagen Mitleid mit ihm, aber ich gab diesem Grünling immer die Schuld, dass mein Goldie weg war!Und dann flog auch Wölkchen in dieses Regenbogenland!Tja, und so feiern wir heute unseren 3. Einzugstag mit Peppino, dem Grünling, den ich so langsam liebgewonnen habe.Aber schnäbeln tu ich nur mit dir!, lieber Azzuro! Meistens jedenfalls! ;-)