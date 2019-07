Ferienparadies Burgtiefe-Südstrand

Hier in Burgtiefe am Südstrand ist das touristische Zentrum von Fehmarn, auch wenn die drei Hochhäuser keine echte Augenweide darstellen.Sie wurden von dem dänischen Stararchitekten Arne Jacobsen entworfen und gebaut. Das gesamt Ensemble am Südstrand steht seit 2015 unter Denkmalschutz.Der Strand, an dem sich die weißesten Sandstrände Fehmarns ausdehnen, ist ein Domizil für Wassersportler und Sonnenanbeter.Besonders als Familien-Ferienziel hat sich Burgtiefe-Südstrand einen Namen gemacht.Entlang des Hafens und der im Jahre 2003 neu angelegten Strandpromenade kommt maritimes Flair auf.Der Jachthafen liegt geschützt im Burger Binnensee und ist der größte Schiffsliegeplatz auf Fehmarn.Die Angebote am Südstrand sind vielfältig, man kann es sich rundum gut gehen und die Seele baumeln lassen.Sehenswert sind auf Fehmarn natürlich auch die Leuchttürme: