Einfach mal in die Luft gehen …

1783 fing alles an... Die Brüder bauten mit einfachen Mitteln den ersten Heißluftballon, es gelang ihnen, Menschen in die Lüfte zu heben.Mit ihrer Erfindung des Heißluftballons begann das Zeitalter der Luftfahrt.Ballons werden nicht geflogen, sie werden gefahren. Ein Ballon kann ein Gasballon oder ein Heißluftballon sein. Damit ist er den Regeln der Aerostatik unterworfen. Jedes Fluggerät, das leichter ist als Luft ist, fährt. Alle anderen fliegen.Ein Heißluftballon umfasst mit seiner Hülle heiße Luft. Sie hat im Gegensatz zur umgebenden kalten Luft eine geringere Dichte und erzeugt so einen Auftrieb. Wenn dieser Auftrieb größer ist als das Gewicht des Ballons, steigt der Ballon.Wenn Ihr Lust habt, schaut Euch die Bilder an und hebt mit mir ab …..(Alle Bilder von Günter Presnitz)